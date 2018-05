Equipe de France : Didier Deschamps décale l’annonce de sa liste des 23 pour la Coupe du monde au 17 mai

Plusieurs joueurs marseillais sont en effet directement concernés par cette liste. Steve Mandanda sait qu’il en sera. En revanche, Adil Rami, Dimitri Payet, Florian Thauvin, voire Bouna Sarr, sont en balance avec d’autres. Et, forcément, le fait de ne pas être convoqués, surtout pour les trentenaires Rami et Payet (pour qui ce sera la dernière opportunité de disputer un Mondial), pourrait leur mettre un sacré coup derrière la tête. L’idée est donc qu’ils ne s’en soucient pas et consacrent l’essentiel de leur esprit à l’OM, qui disputera là la première finale européenne d’un club français depuis quatorze ans.