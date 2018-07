Équipe de France : comment Paul Pogba a enfin assumé le poids des attentes

Paul Pogba a, lui, ainsi décrit le processus de cette transformation, sa transformation, à trois jours de la finale : "Avant le Mondial, j’avais dit des choses et on l’a mal pris. Là, si je répète la même chose, on le prendra bien. Je n’écoute pas les critiques, mais elles reviennent à mes oreilles quand même. On ne me parle plus de marquer des buts, d’être décisif, on apprécie le travail défensif que je fais... On est moins sur moi. Les autres joueurs m’ont énormément aidé. La partie défensive n’est pas mon fort alors pendant les matchs, ils me parlent sans arrêt, 'reviens', 'mets-toi là', Antoine (Griezmann) n’arrête pas, il me positionne tout le temps et je progresse, je prends en maturité. Je grandis. Non, disons plutôt qu’on m’a fait grandir. Maintenant, je défends avec plaisir." Maintenant, il fait enfin corps avec les Bleus.