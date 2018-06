Équipe de France : les titulaires contre les États-Unis seront-ils ceux qui vont débuter la Coupe du monde ?

Face aux coéquipiers de Timothy Weah, l'attraction américaine du PSG, Deschamps devrait coucher sur le papier un 4-3-3 (ou une sorte de 4-4-2 en losange). Hugo Lloris, gardien et capitaine, va tenir sa place. Devant lui, Raphaël Varane prépare son retour dans le onze de départ pour accompagner Samuel Umtiti. Intéressants face à l'Italie, Pavard et Hernandez vont céder leurs places à Djibril Sidibé et Benjamin Mendy. Au milieu, Kanté évoluera en sentinelle, épaulé vraisemblablement par Blaise Matuidi et Paul Pogba, malgré le match sans saveur du milieu de Manchester United contre des Italiens en reconstruction.





Sur le front de l'attaque, enfin, on devrait retrouver Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et Olivier Giroud, préféré à Dembélé. Un onze inédit puisque ces joueurs n'ont jamais débuté un match ensemble sous les ordres de Didier Deschamps.





Le onze probable de l'équipe de France (4-3-3 ou 4-4-2 en losange) :

Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Matuidi, Kanté, Pogba - Griezmann, Mbappé, Giroud.