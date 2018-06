"Personne ne peut me dire comment je dois jouer" : Paul Pogba tacle les critiques dans France Football

Paul Pogba veut être le leader de l'équipe de France et cela tombe bien, les Bleus en ont besoin. Si ses dernières sorties peinent à convaincre, l'intéressé, lui, ne doute pas. C'est peut-être à ça que l'on reconnaît un champion. Dans France Football, en kiosque le mardi 5 juin, "la Pioche" répond aux critiques que sa performance face à l'Italie n'a pas permis de calmer.





Notamment celles qui visaient son implication et pointaient sa nonchalance : "J'ai toujours été comme ça. Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné en étant comme ça", plaide Pogba (53 sélections). Après avoir convoqué Lionel Messi dans son argumentaire, le joueur de Manchester United se montre plus déterminé : "On ne peut pas me dire comment je dois jouer. Personne ne peut me dire comment je dois jouer. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est comme je suis", lance celui qui fut nommé "Meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2014.