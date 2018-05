Équipe de France : pour Didier Deschamps, "Adrien Rabiot a commis une énorme erreur"

Avant d’enfin réagir à la démarche du joueur, dans une moue presque boudeuse : "J’ai été surpris, évidemment. Après, je peux comprendre son immense déception, mais de là à prendre une telle position... On parle d’un jeune joueur, qui était dans le groupe France depuis un moment. Là, il s’auto-exclut. J’ose espérer que ce type de décision lui permettra de mûrir et de réfléchir. Je suis convaincu qu’il a commis une énorme erreur. Dans le très haut niveau, il n’y pas de place pour les états d’âme. On se doit d’être professionnel en toute circonstance. Je prends acte de sa décision. Elle ne me fait pas plaisir mais je ne vais pas non plus en faire toute une histoire pendant plusieurs jours. Il refuse de suivre le programme athlétique et d’être appelé comme suppléant. Il assume, très bien."