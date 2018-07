Est-il encore possible d'assister à la finale du Mondial 2018 au stade ?

De nombreux Français ont l'intention de rejoindre la Russie pour encourager les Bleus lors de la finale du Mondial 2018 contre la Croatie. Cependant, il n'y a plus de places pour ce dernier match de la compétition. Commercialisés par la Fédération internationale de football association, les billets sont déjà épuisés. Comment en trouver ? Y a-t-il encore des vols pour Moscou avant la finale du dimanche 15 juillet ? Caroline Henry, notre envoyée spéciale en Russie, nous en parle.



