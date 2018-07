EXTRAIT SEPT À HUIT - Quand les jumeaux Pogba parlent à leur petit frère Paul… ils disent ce qu’ils pensent !

"Quand il joue un mauvais match, il va le savoir tout de suite !" Mathias et Florentin, les deux frères de Paul Pogba sont admiratifs de la réussite de leur petit frère Paul, l’un des meilleurs joueurs du monde et étoile de l’équipe de France. Mais ils n’en oublient néanmoins pas qu’il reste leur petit frère. " Ballon d’or ou pas…" Il est de 1993, on est nés en 1990, racontent les deux jumeaux, également footballeur professionnels.





A deux jours de la demi-finale, ils reviennent sur leur enfance, sur cette passion dévorante pour le foot qui parfois exaspérait leur mère, qui les a élevés seule. Ils se livrent sur cette complicité qui les habite encore, au point de partager coupes de cheveux et vidéos sur les réseaux sociaux où tous trois créent des chorégraphies en musique, une danse qui porte même un nom : la Pogdance.





"Même s’il gagne 15 millions de coupes du monde… "Petit frère, va me chercher de l’eau ! " , plaisantent-ils