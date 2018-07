Finale du Mondial 2018 : qui sont nos adversaires ?

La France de Zidane, de Deschamps et de Djorkaeff avait déjà croisé la route de la Croatie lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1998. Une génération plus tard, les qualités de cette équipe venue des Balkans sont restées les mêmes. Les Croates sont toujours réputés pour leur merveilleuse technique et leur mental inoxydable.



