"Pile vingt ans après, on est là !" : au pied de l'Arc de Triomphe, deux générations bleues en fusion

Parmi les fans heureux, Lucille, Fiona, Katia et Léo marchent bras dessus bras dessous. Ils sont habillés en bleu, blanc, rouge. Léo a laissé le tee-shirt au vestiaire et aborde un immense cœur tricolore dessiné sur le torse. Ce soir, pour eux, c'est une première, car ces jeunes sont nés... en 1998. Ils étaient âgés de quelques mois à peine lors de la première victoire de la France en Coupe du Monde. "Pile vingt ans après, on est là !" s'exclament-t-ils. "On voulait le vivre au moins une fois dans notre vie et ça y est, c'es fait !" Ensemble, ils ont regardé le match dans un café aux abords de la plus belle avenue du monde et ne prévoient rien d'autre, ce soir, que de "descendre les Champs-Elysées et faire la fête".





Quelques pétards et feux d'artifices miniatures plus tard, nous retrouvons Rose. Née en 2003, Rose a aujourd'hui quinze ans. 1998, pour elle, est une année qui fait déjà partie des livres d'Histoire. Pourtant, elle n'a pas fait le trajet depuis les Yvelines, où elle habite, par hasard. A côté d'elle, barbouillés de maquillage tricolore, marchent ses parents, un immense sourire aux lèvres. "Le foot, c'est une passion commune entre nous trois" détaille-t-elle, en criant pour couvrir les cris autour et les pétarades des scooter venus parader.