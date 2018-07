Top 5 des pires coupes de footballeurs de ce Mondial 2018

De l'avis général, cette coupe du Monde 2018 est plutôt sobre. Non pas d'un point de vue footballistique, où les petits poucets donnent du fil à retordre aux leaders de la compétition, mais plutôt stylistiquement. Jugez plutôt du côté de l'équipe de France : Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann - les plus attentifs à leur style - ont laissé les couleurs et brushing farfelus pour des modèles passe-partout (pour l'instant !). Ce n'est pas le cas de certains autres compétiteurs. Voici quelques flops...