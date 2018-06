France 98- Fifa 98 : que devient Aimé Jacquet, vingt ans après le sacre ?

À l'été 98, il a fait chavirer la France entière en offrant aux Bleus leur première et unique Coupe du monde. Aimé Jacquet, "Mémé" pour les intimes, coule aujourd'hui une retraite bien méritée. C'est à Annecy qu'il s'est installé, en famille, profitant des plaisirs de la vie et s'adonnant à ses autres passions : le ski de fond et les raquettes. "Il a quelques problèmes de dos mais ça va mieux. C'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de sport. Petit à petit, il retrouve des sensations et du plaisir à travers la marche", raconte à LCI Henri Emile, ancien adjoint de Jacquet et membre du staff technique de l'équipe de France pendant près de deux décennies.





Depuis quatre ans, l'ex-sélectionneur, aujourd'hui âgé de 76 ans, a rompu tout contact avec la presse. "Sa volonté est de ne répondre à personne parce qu'il y a trop de demandes. Il veut être tranquille. Cela représente trop de sollicitations. Vous ne maîtrisez plus rien, vous êtes appelés pour réagir en permanence", indique l'ancien intendant du groupe France, démentant l'idée que "Mémé" soit fâché. Même si, selon Henri Emile, "il ne faut pas lui demander de faire comme si rien ne s'est passé". C'est que le temps n'a pas fait grand-chose à "l'affaire". "Il a mal vécu les attaques personnelles venues d'un journal dit spécialisé (L'Équipe, ndlr). Il a voulu aller au bout de sa logique, couper avec un certain monde. Il n'est plus revenu en arrière", ajoute-t-il. De fait, aujourd'hui, le guide à l'accent chantant du Forez vit loin des caméras et des micros.