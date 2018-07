France-Belgique : j'ai testé... je veux encourager les Bleus

Certains d’entre nous essaient encore de trouver un vol pour Saint-Pétersbourg, et un siège pour assister au match. Nous avons donc essayé de relever ce défi complètement fou pour vous. Il reste en effet des places, mais les plus chères. Elles vont de 400 à 630 euros. Pour acheter un billet aller-retour, il faudra dépenser 1 400 euros, quatre fois le prix normal avec deux escales et un changement d'aéroport. Puis, les maillots tricolores sont presque en rupture de stock dans les boutiques.



