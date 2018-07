France-Belgique : le face à face après 32 ans

Voisins, parfois amis, les Bleus et les Diables rouges seront rivaux ce mardi 10 juillet. Dans les buts, Hugo Lloris et Thibaut Courtois font chacun figure de taulier. Ce sont des gardiens qui connaissent bien leurs adversaires. Antoine Griezmann a déjà trompé Courtois, mais Eden Hazard marque régulièrement des buts à Lloris. Pourtant, nous alignons aussi un attaquant imprévisible, Kylian Mbappé, quand les Belges comptent sur Romelu Lukaku devant. Ce dernier a marqué trois buts jusqu'ici, soit un de plus que notre joueur de 19 ans.



