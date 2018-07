France-Belgique : le match des supporters

Le match n'a pas encore démarré, mais la ferveur des supporters est déjà immense. Ils rêvent d'un France-Belgique historique. Les fans des Diables Rouges ont investi une brasserie en plein coeur de Saint-Pétersbourg. Avec de l'humour belge, et un peu de provocation. À quelques minutes du coup d'envoi, dernière confrontation entre les 3 000 supporters français, et les quelque 2 000 Belges, avant de vibrer en tribune et porter l'une des deux équipes jusqu'à la finale.



