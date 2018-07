France-Belgique : le match des supporters

C'est sans doute du côté des supporters que les choses s'annoncent les plus difficiles pour le match France-Belgique. Comment faire quand on est Français et qu'on est marié à une Belge ? Quand on est Belge et qu'on travaille en France ? Dans les campings et même sur le parcours du Tour de France, le sujet a monopolisé les conversations.



