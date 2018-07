France-Belgique : Umtiti et Lloris étaient les hommes du match

"Chapeau à mes joueurs", Didier Deschamps a tenu à féliciter tous les Bleus après leur victoire (1-0) face aux Diables Rouges mardi 10 juillet. Durant la rencontre, toute l'équipe a répondu présent, mais deux hommes l'ont été encore plus. Il s'agit du défenseur Samuel Umtiti, élu homme du match par la FIFA, et l'infranchissable gardien de but, Hugo Lloris.



