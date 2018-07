"C'est l'espoir qu'on attendait" : la génération post-1998 tient enfin sa première étoile

Depuis, ils n'ont eu à se mettre sous la dent que l'élimination du Mondial en 2002 au premier tour, la défaite en finale contre l’Italie en 2006, le traumatisme de Knysna en 2010, l’élimination en quart de finale en 2014, la défaite en finale de l’Euro 2016 face au Portugal (1-0). Mais ce dimanche, ils goûtent à leur tour à ce moment unique d'allégresse! La génération post-12 juillet 1998 tient enfin sa première Coupe du monde et des souvenirs impérissables, à raconter jusqu’à la fin de leur vie.





Pour cette génération, cette heure de gloire fait souffler un vent d'espoir : "Je pense que cette victoire va nous faire du bien, ramener un peu d'optimisme à notre génération dans une période franchement difficile, nous confie Paul. Et puis c’est l’avènement d’une équipe, d’une nouvelle génération de joueurs, c’est ça le plus fort !"





Même son de cloche pour Charles, 22 ans. Âgé de 2 ans le 12 juillet 1998, il attendait ce moment depuis des années. "Pour moi cette deuxième étoile, c’est l’espoir qu’on attendait. Cette seconde étoile me permet de connaître la joie irremplaçable des joueurs et des Français. Parce que je pense qu’aucun événement n’est capable de rassembler autant de monde dans la joie", témoigne le jeune homme. Comme Paul, il promet à cette victoire des vertus positives : "Je pense qu’on en avait besoin pour combler la morosité du contexte actuel", conclut Charles.





"Gagner une Coupe du monde était l’une des choses que je voulais vivre avant de mourir", raconte Gaspard, 19 ans. "J'ai grandi avec le récit de 98, j'ai pleuré devant 2006 et maintenant, je vais connaitre cette joie et partager ce moment avec mon pays", nous dit Gaspard, visiblement ému. Cette victoire est irremplaçable, "passionné de foot, je fais partie de ceux qui pensent que le sport peut faire bien plus que la politique et ses discours. Je rêve de ce moment depuis tout petit et je n'échangerai cette étoile contre rien au monde", nous dit-il.