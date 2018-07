Écharpe, maquillage, perruque... votre panoplie pour supporter les Bleus est-elle complète avant la finale France-Croatie ?

La fièvre bleue a envahi la France et ses magasins de sports, d'habillement ou farces et attrapes. Dès le lendemain de la victoire des Bleus en demi-finale face à la Belgique mardi (1-0), nombreux sont ceux qui se sont précipités dans les boutiques pour compléter leur attirail du supporter tricolore. Objectif : être au top et équipé des pieds à la tête avant ma finale contre la Croatie, dimanche en fin d'après-midi.