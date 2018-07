France-Croatie : une victoire en Coupe du monde peut-elle sauver le moral des Français ?

LCI : La majorité des Français n’ont plus confiance en leurs représentants politiques (66%)*, dont ils sont déçus. Est-ce-que la liesse d’une victoire pourrait se répercuter sur leur vision du président Emmanuel Macron par exemple ?

Patrick Mignon : Non. Absolument pas. Parce qu’à la rentrée on revient à la vraie vie. On rentre de vacances, on reçoit les factures, on regarde ce qu’il nous reste dans les poches, et le discours d’Emmanuel Macron est difficile à entendre pour ces gens-là. Donc une victoire ne suffira pas. Après on verra, peut-être qu’il prendre quelques points dans les sondages. Mais je ne pense pas que ce sera aussi fort qu’en 1998. Le contexte est différent. Jacques Chirac avait construit son personnage du "bon mec", qui va dans la campagne sentir les vaches. Emmanuel Macron on ne sait pas du tout quel personnage il est. Donc s’il est aussi malin qu’on le dit, il ne fera pas de récupération politique, ce serait trop visible. Et puis on est vacciné contre ces choses-là.

LCI : Est-ce-que une victoire des Bleus en Coupe du monde illustre le message que “La France est de retour” répété par Emmanuel Macron depuis son élection ?

Patrick Mignon : Ça fait dix ans qu’on répète que la France est de retour. Donc qu’il utilise cette victoire comme deuxième argument c’est le plus facile qu’il puisse faire. Ça ne coûte rien, c’est le minimum. Après il peut aussi se demander comment faire comme Didier Deschamps. Comment faire vraiment gagner la France.