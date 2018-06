France - Danemark : les Lyonnais s'attendent à un festival de buts

Dans les bouchons de Lyon, on se prépare pour le match France - Danemark, transformant même certains lieux pour pouvoir accueillir les supporters. D'autant plus que le climat affiche une hausse du mercure, les bars doivent prévoir un stock conséquent pour étancher la soif. Dans l'attente du début du match, chacun se prête au jeu du pronostic tout en ayant confiance à la victoire des Bleus.



