France-Uruguay : les deux gardiens au cœur du match

Au-delà des joueurs qui ont marqué, les gardiens de but français et uruguayen ont également fait leur part du travail. Ils ont même été les hommes décisifs de ce premier quart de finale. Pour notre plus grand bonheur, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, n'a donné aucune chance à Luis Suárez et ses coéquipiers. L'Uruguayen Fernando Muslera, lui, a fait une énorme erreur en détournant le ballon dans ses propres filets.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.