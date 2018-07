France-Uruguay : les points forts des deux équipes

Griezmann et Mbappé forment l'un des plus beaux duos d'attaquants du Mondial 2018, avec cinq buts marqués à eux deux. Toutefois, les Bleus auront fort à faire face à l'Uruguay, quatorzième au classement de la FIFA. C'est une équipe qui est suspendue au sort de son attaquant vedette, Edinson Cavani qui a déjà marqué trois buts dans cette Coupe du monde. En effet, ce joueur du PSG est blessé au mollet et s'est entraîné très légèrement ce jeudi 5 juillet. Alors, pourra-t-il jouer demain ? Par ailleurs, notons que l'équipe uruguayenne a d'autres arguments à faire valoir, comme Luis Suárez.



