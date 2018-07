France-Uruguay à 16h : un salarié a-t-il le droit de regarder le match au boulot ?

LCI : Regarder un match au bureau, est-ce sanctionnable ?

Maître Chatagnon : En principe, oui. Car si rien dans le code du Travail n'interdit de regarder une rencontre sportive ou même une série télévisée sur le lieu de travail. Il est en revanche précisé (article L3121-1) que "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." Autrement dit, les activités personnelles sont interdites pendant les heures de travail, sachant que regarder un match de foot relève bien du loisir personnel. Dans la pratique, à moins d'être en conflit par ailleurs avec votre employeur, vous devriez pouvoir bénéficier d'une certaine tolérance, à condition toutefois de ne pas abuser.

LCI : Utiliser l'ordinateur du bureau (et non pas son propre smartphone) peut-il être reproché ?

Maître Chatagnon : Le fait d'utiliser des outils professionnels à des fins personnelles pose une difficulté sur le plan juridique. La Commission nationale informatique et liberté (Cnil) estime que le contrôle de l'utilisation d'Internet par l'employeur a des limites. "Une interdiction générale et absolue de toute utilisation d’internet à des fins autres que professionnelles ne paraît pas réaliste dans une société de l’information et de la communication. Un usage raisonnable du personnel, non susceptible d’amoindrir les conditions d’accès professionnel au réseau ne mettant pas en cause la productivité est généralement et socialement admis par la plupart des établissements", précise la Cnil. En outre, certaines juridictions estiment qu'une telle interdiction serait une atteinte aux libertés du salarié.