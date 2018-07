France-Uruguay : nos astuces geek pour regarder le match au boulot (en toute discrétion)

Pour Sophie Desmazières, qui a commandé l'étude, rien de surprenant dans cette nouvelle tolérance : "En 2020, 50% des actifs seront des millenials (personnes nées entre 1980 et 2000, ndlr). Et pour eux, le bien-être au travail compte plus que tout. Pour attirer les jeunes talents et les garder, l’entreprise doit donner du plaisir au bureau, et pour cela, rien de mieux que d’intégrer une part de ludique. Le jeu c’est la vie !” Et puis, autoriser ses salariés à regarder un match, c'est aussi s'autoriser à le faire soi-même. Ainsi, on voit mal un chef d'entreprise regarder la Coupe du monde dans son bureau pendant qu'il l'interdirait à ses salariés.