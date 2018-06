France 98-Fifa 98 : qui sont les anciennes gloires opposées aux champions du monde français ?

Enfin, et non des moindres, le latéral gauche emblématique du Brésil à la frappe de balle surpuissante, Roberto Carlos, sera également de la partie, accompagné de son compère de défense, l’impérial Aldair, champion d’Italie avec l’AS Rome en 2001.





A côté de ces gloires d’antan, d’autres grands noms seront présents comme les Néerlandais Edgar Davids et Patrick Kluivert, demi-finalistes de l’édition 1998, ou encore le Ballon d'or (1994) bulgare Hristo Stoitchkov et le Camerounais Samuel Eto’o, présent au Mondial à seulement 17 ans et toujours en activité.