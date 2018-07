Franck Martin, fier d'avoir transporté les Bleus

Le chauffeur du bus qui a conduit les Bleus de l'aéroport de Roissy jusqu'aux Champs-Élysées fait partie de ceux qui ont vécu une journée extraordinaire le 16 juillet 2018. Il y a la pression de gagner la Coupe du monde et celle de transporter les gagnants. Franck Martin est fier de pouvoir raconter ce moment incroyable et riche en émotion à ses enfants.



