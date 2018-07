INFO LCI - Les Bleus étaient bel et bien attendus à l'hôtel de Crillon lundi soir

Lundi soir après leur descente des Champs-Elysées et leur réception à l’Elysée, les Bleus devaient terminer la soirée en famille à l’hôtel de Crillon, place de la Concorde. Mais ils ne sont jamais venus. Tard dans la soirée, les forces de l'ordre ont donc dû évacuer les supporters qui s'étaient rassemblés sous les fenêtres de l'établissement dans l'espoir d'apercevoir les champions du monde.





Ce mardi matin sur franceinfo, au lendemain de ce couac, le chef de presse de l'équipe de France Philippe Tournon a assuré que cette soirée au Crillon n’avait "jamais" été programmée par le staff des Bleus. Il a expliqué ne pas savoir d'où était partie cette rumeur, et il a déclaré qu'il aimerait qu’on lui dise "qui, quand, comment, au nom de qui a été annoncé officiellement qu’il y aurait quelque chose au Crillon". "Il faut être très clair : à partir du moment où un certain nombre de festivités ont été envisagées, l’équipe de France, son staff, ses joueurs, on n’a plus rien dirigé" a-t-il ajouté.