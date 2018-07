"L'objectif c'est encore de gagner": Kylian Mbappé pas rassasié du succès des Bleus en Coupe du monde

"C'est une fierté mais le plus important reste la Coupe du monde', a raconté le natif de Bondy au moment d'évoquer la distinction personnelle qu'il s'est vu remettre en Russie. Avant de continuer à occulter son cas personnel (et notamment sa chevauchée fantastique contre l'Argentine) pour mieux mettre en exergue la performance collective des tricolores.





"C'est assez anecdotique. Le plus important, c'était l'équipe, de gagner [...] on est entré dans l'histoire tous ensemble [...] peut-être qu'on se souviendra de la course de Kylian à 37 (km/h, ndlr) mais on se souviendra toujours que la France a été championne du monde", insiste le numéro 10 des Bleus.