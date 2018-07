Jeumont accueille son jeune prodige Benjamin Pavard

Benjamin Pavard, le défenseur des Bleus originaire de Jeumont, retourne dans sa ville natale ce 18 juillet 2018. Pour cette occasion, les Jeumontois ont organisé un accueil digne de leur champion. Hormis une chanson en l'honneur du footballeur, plusieurs photos le représentant ornent également la ville. Par ailleurs, les habitants souhaitent l'approcher pour le remercier de ses prouesses durant le Mondial 2018, notamment son but magistral face à l'Argentine.



