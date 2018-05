Benzema en Bleu, "de l'histoire ancienne" pour Le Graët: le joueur répond et allume le président de la FFF

Ce mercredi, Karim Benzema a taclé vigoureusement Noël Le Graët. L'attaquant du Real Madrid a publié via son compte Twitter un message à l'attention du patron de la Fédération Française de Football (FFF), qui aurait "manqué une occasion de se taire". En cause : les déclarations du dirigeant, selon qui le joueur n'a plus aucun avenir en équipe de France.





Il faut dire que Noël Le Graët n'a pas mâché ses mots au cours d'un entretien accordé à l'AFP. "Tout le monde accepte de dire que c'est un grand joueur. Titulaire au Real tout le temps, il ne faut quand même pas se raconter d'histoires : c'est quelqu'un ! En finale (de Ligue des champions contre Liverpool), il a été exceptionnel. Mais c'est de l'histoire ancienne (en Bleu). Notre équipe de France a maintenant son style de jeu, et on ne peut pas revenir en arrière", a lancé le dirigeant.