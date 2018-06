Coupe du monde : quelles montres de luxe pour les Bleus ?

Kylian Mbappé, auteur de l'unique but marqué contre le Pérou et artisan par la même occasion de la qualification de la France pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA Russia 2018, portent ces derniers jours une Hublot Big Bang Unico Black Magic, un chronographe en céramique noire habillé d'un bracelet caoutchouc noir. Son prix ? 19.600 €. Ce choix, très probablement lié à l'omniprésence de la maison Hublot en tant que Chronométreur Officiel de la Coupe du monde qui, à ce titre, "fournit" sans doute des montres aux joueurs, n'empêche pas l'attaquant de l'équipe de France d'être par ailleurs propriétaire notamment de trois montres Audemars Piguet.





Même constat du côté de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, qui donne ses dernières conférences de presse avec une Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic au poignet - une volumineuse montre au boîtier tonneau associant céramique et or rose montée sur bracelet alligator noir. Son prix = 39 400 €.





On retrouve davantage de discrétion chez le Capitaine des Bleus puisque Hugo Lloris a pour sa part jeté son dévolu sur un chronographe TAG Heuer Grand Carrera RS2. Cette montre de sport inspirée de la course automobile est dotée d'un boîtier acier traité PVD noir et d'un cadran de la même couleur proposant, grâce à son "rotating system", un affichage original de la petite seconde et du totalisateur des minutes chronométrées. Sortie de collection il y a deux ou trois ans, cette montre était vendue 7.650 € en 2015.