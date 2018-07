L'Europe domine la planète foot

Après l'élimination de l'Uruguay par les Bleus et du Brésil par la Belgique, il ne reste que des pays européens au Mondial en Russie. C'est la cinquième fois dans l'histoire de la Coupe du monde que l'Europe truste le dernier carré. Ce qui est logique, puisque le Vieux Continent abrite les meilleurs clubs et attire les meilleurs joueurs de la planète.



