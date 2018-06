L'hymne officiel de la Coupe du monde 2018 écrit par deux Français

Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2018 se déroulera ce 14 juin en Russie. La fête va donc commencer avec l'hymne officiel intitulé "Live It Up" qui signifie faire la fête. Une chanson écrite par les frères Picard et interprétée par la star américaine Will Smith. Elle sera chantée juste avant le premier match du Mondial. Par ailleurs, ce morceau très festif promet d'être le prochain tube de l'été 2018.



