L'œil de Michel : il n'y a pas de beau jeu sans de bons acteurs

Qui a dit que le théâtre et le foot ne faisaient pas bon ménage ? A en croire ce qui se passe sur les terrains, nos chers footballeurs ne sont autres qu'une troupe de comédiens aux talents multiples. De l'arrogance à l'abandon, du désespoir à la victoire, ils incarnent chacun brillamment leurs rôles, poussant parfois trop loin le jeu d'acteur. Mais quoi qu'il en soit, on se délecte du spectacle qu'ils nous offrent.



