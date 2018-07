La carte de France des Bleus

On est tous en finale ! Sans doute parce que les membres de notre équipe de football proviennent de tous les horizons. En effet, la plupart d'entre eux ont grandi aux quatre coins du pays, certains dans les Alpes, d'autres dans le Nord, et d'autres encore dans les départements d'Outre-mer ou à l'étranger. Du gardien explosif Hugo Lloris à N'Golo Kanté, les Bleus ont laissé un souvenir de travail là d'où ils viennent et font même la fierté de ceux qui l'ont formé.



