La Coupe du monde de football favorise le business

Un business énorme va se mettre en marche avec le coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2018. Pendant cet événement, certains secteurs se frottent clairement les mains. Pour les acteurs de la restauration, par exemple, le Mondial est une occasion pour doper leurs chiffres d'affaires. Ils comptent attirer les clients en proposant des produits et services adaptés à chaque match. C'est également une période où le nombre de livraisons à domicile explose pour les pizzerias. Par contre, les magasins de vêtements masculins et les salles de théâtre redoutent un creux de leurs activités.



