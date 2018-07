La Fédération Française de Football diffuse des images rares des Bleus à leur retour

Ce sont des images exclusives prises par la Fédération Française de Football. Une suite au documentaire "Les Bleus 2018 : au cœur de l'épopée russe" diffusé le soir du 17 juillet 2018 sur TF1, et qui a permis à près de sept millions de téléspectateurs de plonger dans les coulisses des Bleus durant le Mondial. Au cours de cette deuxième partie, les caméras ont filmé de près leur départ de Russie, leur défilé triomphal sur les Champs-Élysées jusqu'à leur réception par Emmanuel Macron à l'Élysée.



