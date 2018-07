La presse étrangère tombée sous le charme de Kylian Mbappé

Si toute l'équipe a été galvanisée après notre qualification en quart de finale, un joueur incarne plus particulièrement la victoire. C'est Kylian Mbappé. L'attaquant de 19 ans est devenu le chouchou des supporters des Bleus. Un joueur que même la presse étrangère nous envie.



