L'entraînement de jeudi, à quelques jours de la finale, a surtout été une séance d'étirements pour les Bleus, dont la bonne humeur est toujours de mise. Pour Kylian Mbappé, le Mondial est avant tout un jeu et il faut y prendre du plaisir, même s'il s'agit du match de sa vie. "Il faut tout donner, mais il ne faut pas non plus rentrer dans un stress", a-t-il affirmé. Qui sera l'arbitre de cette finale ? Quid du programme de l'Equipe de France lundi en cas de victoire ?