Le Kit du parfait supporter

A l’approche de la Coupe du monde de football, l'heure est aux préparatifs. Focus sur les accessoires tendances dont un parfait supporter doit se procurer. Outre les drapeaux, les écharpes et les éventails, les tee-shirts personnalisés ont la cote. Vous pourriez par exemple y afficher les noms de vos joueurs préférés ou, pourquoi pas, un message humoristique. Et n'oubliez pas de vous procurer de l'agenda détaillé du Mondial en achetant l'édition spéciale du magazine So Foot.