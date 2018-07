Le match France-Uruguay se prépare comme une fête au camping

A Vedène, dans le Vaucluse, les locataires du camping Yelloh! Village sont fin prêts pour supporter les Bleus qui affronteront l'équipe d'Uruguay ce vendredi 6 juillet. C'est un événement fédérateur qui se prépare en famille. Pour l'occasion, on sort les écrans, les drapeaux et les tenues aux couleurs de l'équipe de France. Chacun espère la victoire.



