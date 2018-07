Le Mondial 2018 a beaucoup agité l'univers du Web

Les internautes, notamment les fans des joueurs de l'Équipe de France, ne se sont pas lassés de publier des photos de leur équipe sur les réseaux sociaux durant le Mondial 2018. La dernière vidéo lancée et partagée par les supporters est celle du générique de la série "Friends" revisité avec les Bleus. Les chansons sont également à l'honneur depuis le début de la compétition. Certains joueurs ont même eu droit à leur propre chant de supporters. Nos journalistes ont sélectionné d'autres images et séquences amusantes rien que pour vous.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.