Lens, ville de football et fief de Raphaël Varane

A Lens, on n'en finit pas de savourer cette victoire des Bleus contre l'Uruguay. Surtout quand celui qui a marqué le premier but est originaire de la ville. Pour les Lensois, Raphaël Varane est le héros de l'équipe de France. Dès son plus jeune âge, le talent du joueur se faisait déjà remarquer, affirme Thierry Delvallet, son éducateur au RC Lens. Pour les footballeurs en herbe, il est devenu une vraie source d'inspiration.



