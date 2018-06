Leo Messi ne fait pas peur aux supporters des Bleus

Ce samedi 30 juin, la France fera face à l'Argentine. La rencontre avec le Danemark n'ayant pas été des plus glorieuses, les supporters des Bleus attendent beaucoup de leur équipe cette fois-ci. Au marché de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, les habitants espèrent le réveil des joueurs français, veulent voir plus d'envie sur le terrain et surtout des buts. Même face à Lionel Messi, quintuple Ballon d'or, ici, tout le monde croit en la victoire des Bleus.



