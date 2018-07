Les Belges ont fêté leur qualification en demi-finales du Mondial 2018

Le rêve belge se réalise enfin. Les Diables rouges ont terrassé l'équipe du Brésil le vendredi 6 juillet lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2018. Au coup de sifflet final du match, les Belges ont fait la fête. Dans la "fan zone", les organisateurs ont même lancé de la neige synthétique, comme pour refroidir les supporters surchauffés et éblouis par leur équipe.



