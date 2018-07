"Les Bleus 2018 : au cœur de l'épopée russe", un rendez-vous à ne pas manquer ce 17 juillet 2018 sur TF1

Pour encore plus d'émotions, TF1 diffusera dans la soirée du 17 juillet 2018 un documentaire exceptionnel qui retracera l'épopée des Bleus. Des images inédites vous seront dévoilées comme les coulisses des vestiaires à la mi-temps, leur quotidien à Istra, leur joie quand ils ont reçu la coupe... et bien d'autres moments inoubliables. En voici quelques extraits.



