Les Bleus champions du monde : "C'était notre destin, le destin des Français"

Des cris, des joies non contenues, des larmes... Autant d'émotions se sont affichées sur les visages des Bleus après le coup de sifflet final, annonçant leur victoire en Mondial 2018. Cette deuxième étoile a notamment propulsé Didier Deschamps au panthéon du sport français. Peu après le match, un orage "magistral" a éclaté. La Coupe est ensuite passée de main en main, au milieu d'une pelouse devenue patinoire pour les joueurs. Pour ces derniers, le destin est désormais lié par cette victoire, par l'euphorie et par le souvenir glorieux de ce voyage en Russie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.