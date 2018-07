Les Bleus sur les Champs-Elysées ce lundi après-midi : sécurité, métro fermé.. tout ce qu'il faut savoir pour assister au triomphe

Le dispositif ne concerne pas uniquement les transports en commun. Les autorités prévoient également des mesures de restriction pour les voitures et les deux roues. Depuis 8 heures ce lundi matin, il est déjà interdit de circuler sur un périmètre resserré autour des Champs-Elysées. Zone qui va s’agrandir au fil des heures, afin d’assurer la sécurité autour de la plus belle avenue du monde et du palais de l’Elysée, où les Bleus sont attendus à 18h30. Ainsi, à partir de 13 heures, le périmètre sera étendu boulevard Haussmann, place Saint-Augustin, boulevard Malesherbes, place de la Madeleine, rue Royale, place de la Concorde, rue de Presbourg, rue de Tilsitt. Puis, à partir de 15 heures, la zone d’interdiction aux voitures et aux deux roues concernera la place de la Madeleine, la rue Duphot, la rue Saint-Honoré, la rue des Pyramides et l'avenue du général Lemonnier. Sur la rive gauche, le quai d’Orsay et le quai Anatole France seront aussi fermés, tout comme le pont Alexandre III et le pont Royal. Pour venir acclamer les Bleus, il faudra donc se rendre sur place à pieds.