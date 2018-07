Les Bleus seront reçus à l'Élysée

Entre 2 000 et 4 000 personnes sont attendues dans les jardins de l'Élysée pour acclamer les Bleus. Ils seront d'abord reçus par Emmanuel Macron au palais. Ensuite, accompagnés de leurs familles, ils se verront en comité restreint avec les membres du gouvernement dans la salle de fête. Notons que 300 champions de toutes les disciplines et un millier d'enfants sont également attendus.



