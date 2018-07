Les Croates ont fêté leur qualification en finale du Mondial 2018

Après l'Uruguay, la Croatie est le plus petit pays jamais qualifié pour une finale de Coupe du monde de football. De quoi rendre fiers ses quatre millions d'habitants. A l'occasion de leur victoire face à l'Angleterre en demi-finale du Mondial 2018, des milliers de Croates ont fait la fête toute la nuit du 11 juillet 2018 sur la place centrale de Zagreb. Plus de détails avec Marine Brossard, envoyée spéciale TF1 en Croatie.



